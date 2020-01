Il candidato presidente della coalizione civica del Movimento 5 stelle, Francesco Aiello, commenta la notizia dell’incremento dei traffici nello scalo calabrese.

«Il Movimento 5 stelle al governo ha subito mostrato grandissima attenzione e volontà di risolvere le annose criticità legate al porto di Gioia Tauro, così come testimoniato dal viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri, in visita al Porto poche settimane fa. Il rilancio dello scalo è possibile e i dati forniti dall’Autorità portuale ne sono una concreta testimonianza. Ora bisogna continuare a lavorare sul fronte del potenziamento dei servizi. Il collegamento ferroviario è prioritario e bisogna interloquire con RFI per rendere finalmente operativo il gateway ferroviario». «Gioia Tauro rappresenta il motore economico della Calabria ed è paradossale come chi ci ha governati fino ad oggi abbia permesso – conclude Aiello – che diventasse, al contrario, un’emergenza sociale dal punto di vista dell’occupazione e delle infiltrazioni della criminalità. Ne conosciamo le potenzialità e sappiamo come contribuire al suo definitivo rilancio».