Con riferimento all’ articolo pubblicato sul sito online approdonews.it, in data 07/02/2020, circa la possibile presenza di corpi estranei di natura metallica negli yogurt Müller, informiamo che tale problematica è limitata ad alcune referenze prodotte e distribuite nel Regno Unito e in Irlanda. I colleghi inglesi hanno avviato la procedura per un richiamo pubblico a scopo precauzionale, come si evince anche dall’avviso pubblicato sul loro sito internet e hanno sotto controllo il problema. Müller Italia assicura che non esiste alcun collegamento tra l’episodio nel Regno Unito e i prodotti distribuiti sul mercato italiano, continuando a garantirnel’altissima qualità.