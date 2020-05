Nella mattinata di ieri 22 maggio 2020, a Scalea, i militari della Sezione Radiomobile di Scalea hanno arrestato per evasione P.M.E. di 42 anni, pregiudicato del luogo, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare nel comune scalioto.

I fatti risalgono alle ore 13:00 circa quando i militari, durante un normale servizio di controllo del territorio, si sono portati presso l’abitazione del prevenuto per eseguire il consueto controllo delle persone sottoposte a misure restrittive allorquando, dopo alcune verifiche, si è accertata l’assenza dell’arrestato domiciliare. Sono state subito diramate le ricerche mediante l’impiego di diverse pattuglie sul territorio grazie alle quali, dopo solo 30 minuti, si è riusciti ad intercettare il prevenuto che, privo di patente ed alla guida di uno scooter sottoposto a sequestro, percorreva una delle strade cittadine. Lo stesso ai militari ha fornito delle giustificazioni ritenute poco plausibili e pertanto è stato condotto in Caserma per gli accertamenti del caso.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo presso il Tribunale di Paola, svoltasi nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato e sono stati disposti nuovamente gli arresti domiciliari.