Di Angela Strano

Delianuova – “ Presentazione del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile e app Librarisk”. Questo il tema dell’incontro svoltosi lo scorso 12 dicembre presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo di Delianuova. Presenti alla iniziativa, la terna commissariale del Comune composta da Cettina Pennisi, Saverio Emilio Buda e Antonio Giannelli, la dirigente scolastica Rosalba Sabatino e l’esperto in tema di protezione civile Stefano Oliveri della società bergamasca Ecometrics. La platea, benchè l’incontro fosse aperto a tutti i cittadini, ha visto la partecipazione soltanto di ragazzi delle ultime due classi della scuola secodaria di primo grado accompagnati dai loro insegnanti. Dopo i saluti della dirigente scolastica, il commissario Cettina Pennisi ha spiegato agli alunni quale è il ruolo di una commissione straordinaria in un Comune e il perchè del suo insediamneto mentre Giannelli si è soffermato sulla necessità che Delianuova si doti di un nuovo Piano di Protezione Civile, “perché”, ha detto, “è importante trovarsi preparati difronte ad eventuali eventi catastrofici”. Gli aspetti tecnici del Piano sono stati affrontati da Oliveri, il quale ha attirato l’attenzione dei ragazzi spiegando loro come si fa concretamente prevenzione. “Ogni Comune deve avere il proprio piano”, ha sottolineato, “nel piano vanno individuati prima di tutto le caratteristiche del territorio, va quindi fatto uno studio delle situazioni reali, servono poi le risorse che possono essere rappresenati da mezzi di trasporto, dai sacchi di sabbia per frenare l’acqua, dalle pompe di drenaggio e se il Comune non li ha deve rivolgersi agli enti superiori”. Oliveri ha elencato poi, facendosi aiutare dai ragazzi, tutte le situazioni di pericolo e gli eventi calamitosi che potrebbero verificarsi. Prima della conclusione si è dato spazio alle domande degli studenti.