Al consigliere comunale Prestileo, pardon all’ex consigliere, gli rammentiamo che nel nostro giornale ha sempre avuto libertà di opinione.

Dimentica Prestileo che le sue dimissioni dalla maggioranza sono state pubblicate in anteprima proprio su Approdonews. D’altronde basta digitare sul motore di ricerca del nostro quotidiano per rileggere tutti gli articoli che lui ha fatto in questi anni. All’ex consigliere Prestileo gli consigliamo di rimanere concentrato, accendere il suo cellulare e dare una occhiata agli articoli “compiacenti” sull’ex sindaco di Taurianova. Si faccia una ragione sulla nostra imparzialità e chieda scusa ai giornalisti che hanno scritto sul nostro portale avendo piena indipendenza. All’interno della Redazione ognuno aveva ed ha una sua libertà di pensiero e, che noi abbiamo sempre rispettato. Se i nomi non li ricorda …digiti elezioni comunali Taurianova 2015 per capire l’indipendenza di chi scriveva in quegli anni nel nostro portale. Si ricordi, le bugie hanno le gambe corte…..un consiglio le diamo, vista la sua giovane età, dica sempre la verità sarà più credibile… Prendiamo atto del suo lungo resoconto che si riferisce in parte ai periodi dei quali non ci risulta che lei fosse assiduo frequentatore dell’aula del consiglio comunale. In fondo, questa circostanza non ci stupisce più di tanto, non possiamo dimenticare il valore categorico delle sue affermazioni, per altro nei verbali del consiglio comunale in cui fu surrogato, affermando che mai avrebbe sfiduciato Scionti. Il venir meno a quella solenne promessa, noi comuni mortali come possiamo interpretare….questo suo comportamento mutevole, si tratta di semplice incoerenza…tradimento…o vendetta?

Si ricordi ex consigliere Prestileo, chi agisce con questi metodi, prima o poi tutti la eviteranno. Oggi è toccato a Scionti. Domani a chi? Di queste sue giravolte? Provvederemo a verificare cosa ne pensano i taurianovesi. Mi raccomando rimanga collegato….