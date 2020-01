Probios richiama alcuni lotti di barrette Lubs per presenza di ocratossina A

Coop ha diffuso sul proprio sito internet l’avviso di richiamo deciso da Probios di alcuni lotti di barrette banana e mandorle e vaniglia e mandorle a marchio Lubs. Il provvedimento è stato disposto perché, dopo le analisi di laboratorio effettuate dal produttore in autocontrollo, sono stati riscontrati elevati livelli di ocratossina A nei fichi presenti tra gli ingredienti del prodotto. Sono interessate le barrette:Banana e mandorle, lotti 19391 con Tmc 23/09/2020 e 19433 con Tmc 20/10/2020 e Vaniglia e mandorle, lotto 19461 con Tmc 11/11/2020. Le barrette richiamate sono state prodotte dall’azienda tedesca Lubs Gmbh e distribuite in Italia da Probios Spa in via degli Olmi 13/15 a Calenzano, nella città metropolitana di Firenze. Coop, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, specifica che il richiamo interessa solo alcuni supermercati della catena. L’ocratossina A, spiega l’autorità Europea per la sicurezza alimentare, è una micotossina prodotta da numerose specie fungine appartenenti ai generi Penicillinum e Aspergillus, molto diffusi in natura. Le micotossine come l’OTA si formano durante la crescita delle colture e di solito si sviluppano in seguito durante il deposito; queste sostanze sono state segnalate come contaminanti degli alimenti.