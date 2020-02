Si inizia con la proclamazione degli eletti nella Circoscrizione Sud per il Consiglio regionale, si tratta di Giovanni Arruzzolo (Fi), Nicola Irto (Pd) e Domenico Creazzo (Fdi). Manca Nicola Irto (PD), in quanto lo stesso si trova in visita a Bruxelles.

La proclamanzione nelle altre Circoscrizioni Centro e Nord proseguirà negli altri tribunali secondo delle date ancora da stabilire. Subito dopo, toccherà alla Corte d’appello di Catanzaro, che dovrà proclamare la presidente della Regione, Jole Santelli, e i consiglieri che si sono aggiudicati un seggio con il sistema dei resti o con il maggioritario.

Intanto si stanno già valutando alcuni dei ricorsi che alcuni consiglieri non eletti hanno inoltrato, c’è una situazione incerta che si spera presto avrà una sua definizione.