Riceviamo e pubblichiamo

Ai Sindaci dei Comuni di

Reggio Calabria

Cardeto

Villa San Giovanni

Campo Calabro

Fiumara

Calanna

Laganadi

Sant’ Alessio in Aspromonte

Santo Stefano in Aspromonte

San Roberto

Scilla

Taurianova

La scrivente O.S. FIADEL, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme in materia ed alla luce di quanto emerso negli ultimi mesi, soprattutto durante l’ultimo incontro tenutosi in data 5 agosto u.s., presso il comune di Reggio Calabria, in presenza dell’Assessore all’Ambiente, Società AVR ed OO.SS.,

PREMESSO

– Che venendo meno gli impegni presi in data 5 agosto u.s., visto il reiterato e constante ritardo degli emolumenti ai lavoratori (mese di giugno, luglio e quattordicesima mensilità);

– Che i lavoratori non possono più sopportare questi continui ritardi nei loro confronti, perché generano gravi difficoltà alle loro famiglie, che sono in maggioranza monoreddito e attualmente si trovano a non avere le condizioni minime di sostentamento, nonostante il lavoro gravoso e difficile svolto dai propri congiunti, la presente per

COMUNICARE

La proclamazione dello STATO DI AGITAZIONE di tutto il personale AVR operante nei comuni in epigrafe impiegato nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La presente vale come formale apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla normativa vigente.