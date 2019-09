di Fameli Foti Rosa

Ultimissime dai social: il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, insieme all’assessore ai servizi tecnici, urbanistica e ambiente, Maisano, ha fatto visita alla Cittadella Regionale al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, per discutere del futuro della Marinella, zona martoriata e non più accessibile da mesi. Frane e dissesti geologici recenti hanno reso questa deliziosa area di Palmi non più socialmente vivibile. Proprio oltrepassando le prime curve che portano alla spiaggetta, angolo incantato di Palmi, si sono posti, in seguito ad una rovinosa frana, dei massi di dimensioni così enormi da impossibilitarne l’accesso normale ai mezzi di trasporto. Zona, quindi, da ripristinare e salvaguardare. Questo il commento social della maggioranza che guida il Comune di Palmi: “Oggi siamo stati in Cittadella regionale, con il presidente Oliverio, per discutere di importanti prospettive di sviluppo per la nostra città. Stiamo elaborando uno straordinario progetto che rivoluzionerà la nostra Marinella, un unicum nel panorama regionale, che rappresenterà una eccezionale opportunità di crescita turistica ed economica per Palmi e la Calabria tutta. Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente il progetto e renderemo noti i dettagli”.