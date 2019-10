Sembrerebbe che l’assessore Raffaele Loprete abbia deciso in maniera irrevocabile di presentare le dimissioni da assessore del Comune di Taurianova, al di là se si trova l’accordo politico con il sindaco Fabio Scionti. Dalle notizie frammentarie in esclusiva al nostro giornale, i Dem hanno indicato tre punti per trovare la quadra politica e la risoluzione della crisi, pur dividendosi all’interno.

Primo punto, il rispetto dell’accordo con la nomina dei due assessori, Enzo Borgese e Maria Fedele. Secondo punto, una giunta a cinque senza alcuna indennità economica, iniziando dal sindaco, la giunta e il presidente del consiglio comunale. Per dare così un messaggio alla città in un momento di gravissima crisi economica. Dando un esempio di non attaccamento alle poltrone, ma come servizio alla collettività. Terzo ed ultimo punto, la conferma della giunta a tre, previo azzeramento, con nuovi assessori e nuovo presidente del consiglio comunale.

Naturalmente ci assumiamo le responsabilità in merito alle nostre fonti e ovviamente, stiamo scrivendo al condizionale e tali notizie potrebbero fino a stasera, se ci sarà o meno la riunione di maggioranza, subire delle modifiche.