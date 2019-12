Ranitidina, farmaci ritirati per rischio cancro: si aggiunge anche Ranitidina DOC GENERICI

A cascata, l’allarme farmacologico si sta di nuovo allargando, in forma quasi “epidemica”. Oggi, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha messo sotto la lente “Ranitidina” della ditta DOC GENERICI S.r.l. a seguito del divieto di utilizzo prot. AIFA/PQ-PhCC/P/0104960 del 20/09/2019, alla sospensione dei CEP delle altre officine interessate alla produzione del principio attivo “Ranitidina” e alla comunicazione di ritiro volontario da parte della stessa ditta. Nello specifico, si tratta dei lotti:

– RANITIDINA DOC GENERICI 75 mg 10 cpr riv film – codice AIC n. 034471045 — lotti 034471045 Ranitidina 75 mg 10 cpr riv. con film 170343 31/03/2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 cpr riv. con film 170343A 31/03/2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 cpr riv. con film 170343C 31/03/2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 cpr riv. con film 170344 31/03/2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 cpr riv. con film 170344A 31/03/2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 cpr riv. con film 170344C 31/03/2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 cpr riv. con film 170344E 31/03/2020

034471045 Ranitidina 75 mg 10 cpr riv. con film 191268 31/07/2022;

– RANITIDINA DOC GENERICI 150 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471019 — lotti 034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 170306 31/03/2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 170343 31/03/2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 170345 31/03/2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 170626 31/05/2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 170665 31/05/2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 170666 31/05/2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 171627 30/09/2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 171640 30/11/2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 172536 31/12/2020

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 180078 28/02/2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 180569 31/03/2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 180573 31/05/2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 180965 31/07/2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 181540 31/07/2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 181734 31/08/2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 181750 30/09/2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 181989 30/11/2021

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 190036 31/01/2022

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 190451 28/02/2022

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 190705 30/04/2022

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 190718 30/04/2022

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 191083 30/04/2022

034471019 Ranitidina 150 mg 20 cpr riv. con film 191085 31/05/2022;

– RANITIDINA DOC GENERICI 300 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471021 — lotti 034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 170305 31/03/2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 170344 31/03/2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 170346 31/03/2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 170625 31/05/2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 170667 31/05/2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 170668 31/05/2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 171626 30/09/2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 171641 30/11/2020

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 180074 28/02/2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 180076 28/02/2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 180416 31/03/2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 180575 31/05/2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 180967 31/07/2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 181538 31/07/2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 181736 31/08/2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 181990 30/11/2021

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 190038 31/01/2022

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 190453 28/02/2022

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 190538 30/04/2022

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 190654 30/04/2022

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 190703 30/04/2022

034471021 Ranitidina 300 mg 20 cpr riv. con film 191045 31/05/2022;

della ditta DOC GENERICI S.r.l. sita in Milano, Via F. Turati 40.

La ranitidina, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è un inibitore della secrezione acida utilizzato nel trattamento dell’ulcera, del reflusso gastroesofageo, del bruciore di stomaco e di altre condizioni associate a ipersecrezione acida. Non deve contenere nitrosammine: la Ndma è classificata come sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla base di studi condotti su animali.