Il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, interviene nella sua pagina social dopo la notizia degli otto positivi nella città pianigiana anche per consigliare la prudenza contro i facili allarmismi

“Dobbiamo essere equilibrati, responsabili e prudenti ma non catastrofisti.

A partire da domani incontrerò le forze dell’ordine, i medici dell’asp, le forze politiche di maggioranza e di opposizione, le parti sociali interessate, per confrontarci e valutare, insieme, ogni possibile misura da adottare.

Nella consapevolezza che con ogni probabilità, in tutta Italia, con il virus dovremo conviverci per chissà quanto tempo ancora, ascolterò le istanze di tutti, provando a contemperare come sempre i diversi interessi in gioco.

L’obiettivo é tutelare la salute pubblica, come bene primario e assoluto, provando però a scongiurare l’adozione di misure drastiche che comprometterebbero definitivamente la stagione estiva e l’economia connessa, soprattutto nel nostro litorale.

Siate responsabili e scrupolosi, per il bene di tutti.”