RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

La Società Real Taurianova è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Giuseppe Pillari (89) e Riccardo Romeo (90).

Il primo già “esperto” nel mondo del calcio a 5 giocando per anni nella Molochiese in serie D e in C2 e con alle spalle anche anni nel calcio a 11 e abile a giocare in più ruoli.

Romeo invece ritorna a giocare dopo qualche anno fermo,convinto del nostro progetto.

Anche lui ragazzo duttile e tecnico💚💛

Diamo il benvenuto e un in bocca a lupo ai ragazzi.