Recente la nomina di Angelo Salamini a Segretario Nazionale del Partito Unione Nazionale Italiana. La nomina è arrivata il 4 giugno direttamente dal presidente Damiano Cosimo Cartellino e oggi Angelo ha già i motori accesi per scendere in campo. La forza dirompente di Salamini va di pari passo a un suo tratto caratteriale, quello di mal soppor-tare le ingiustizie e gli abusi di potere. Il segretario nazionale del nuovo partito di centro nato dalla necessità condivisa di fare qualcosa per l’Italia, non sopporta di vedere disoccupa-zione e famiglie senza il mangiare nel piatto. Così come crede che tutti dovremmo avere la dignità del vivere quoti-diano oggi purtroppo molto spesso negata. Salamini ha a cuore i problemi di tutte le partite iva e appunto della piccola media impresa e condivide tutti i valori del partito di cui ha una carica importante, nazionale, -l’Italia è in ginocchio per problemi economici, in un palleggio tra competenze e pro-blemi politici e amministrativi e molti hanno perso la fiducia nella politica perché sono stati in passato presi in giro da promesse disilluse -Salamini continua- abbiamo un piano per far ripartire immediatamente l’economia italiana, abbia-mo bisogno di andare al governo per riprenderci il nostro paese. Io ci sono- www.partitounionenazionaleitaliana.it