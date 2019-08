Circa 400 partecipanti per un totale di oltre 30 gruppi provenienti da Calabria e Sicilia hanno preso parte alla

7° passeggiata dell’amicizia in vespa organizzata dal Vespa Club Rizziconi domenica 28 luglio. Tantissimi i modelli di vespa presenti, rappresentati da tutti i colori e le epoche, provenienti da tutta la Calabria e Sicilia, si sono dati appuntamento al Centro Commerciale Porto degli Ulivi a Rizziconi per una festosa invasione. Dopo le iscrizioni e la colazione, subito sulle strade scortati dal Comando Polizia Locale di Taurianova e dalle Staffette del Club, attraversando Taurianova, Cittanova e Castello di San Giorgio Morgeto, dove sono stati accolti dal Sindaco dott. Valerioti e dalla Proloco Castello con aperitivo di benvenuto.

Un giro turistico di circa 40km che ha portato i vespisti fino al Ristorante da Cosimo a Canolo Nuova dove un pranzo ha concluso il raduno record organizzato dal Vespa Club Rizziconi. Numerosi premi per tutti i gruppi e gadget per tutti i partecipanti. E’ stato premiato il gruppo più numeroso, la vespa migliore conservata, il vespista più giovane, la vespista donna ecc. Il Vespa Club Rizziconi, viste le numerose adesioni di partecipazione ha dovuto dieci giorni prima dell’evento chiudere le iscrizioni.

Numerosi elogi e congratulazioni sono stati ricevuti dal Club anche dal Vespa Club Italia per il boom inaspettato di partecipazione e per l’ottima riuscita e organizzazione, nonostante nessun impegno e contributo da parte dell’amministrazione Comunale di Rizziconi. Il Vespa Club Rizziconi ringrazia gli sponsor tutti, il Centro Commerciale Porto degli Ulivi, l’amministrazione Comunale di San Giorgio Morgeto, l’Associazione Proloco Castello e il Comando Polizia Locale di Taurianova.