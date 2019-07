Di Antonio Spina

La dirigenza amaranto sigla un altro colpo di mercato. Giuseppe Loiacono è un nuovo calciatore della Reggina. Il difensore si lega al club di Via Osanna fino al 30 Giugno 2022, arrivando da svincolato dal Foggia, a causa della mancata iscrizione dei satanelli al campionato di serie C. Con questo innesto il pacchetto arretrato a disposizione di Mister Toscano può dirsi, tranquillamente, al completo e di sicuro affidamento. Infatti, Loiacono rappresenta un vero lusso per la categoria e la Reggina è stata, davvero, molto abile a strappare il terzino destro alla folta concorrenza di club militanti in serie B.

Il nuovo acquisto, che ha già raggiunto i compagni di squadra nel ritiro di Cascia, ha vestito la maglia rossonera per ben sei stagioni, collezionando due promozioni e diventando uno dei punti fermi della retroguardia pugliese. Un calciatore di indubbio valore che fa diventare la difesa amaranto una delle più forti del girone C. Anche lui arriva a parametro zero, il che testimonia come si può fare un ottimo mercato senza doversi, letteralmente, svenare investendo grossi capitali.

Oltre al mercato in entrata è in pieno regime anche quello in uscita. Nelle ultime ore la società ha ceduto a titolo definitivo Davide Petermann alla Vibonese, mentre sono ai dettagli le trattative che porterebbero Ungaro e Mastrippolito al Bisceglie.