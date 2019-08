“Dopo la gara di Coppa Italia persa contro l’Empoli, il gruppo amaranto ha svolto una seduta di allenamento a Roma. In serata il rientro a Reggio Calabria. Dopo la sessione di training prevista per questa mattina alle 10 al Centro Sportivo Sant’Agata, il tecnico Domenico Toscano concederà tre giorni di riposo, rientro previsto per sabato 17 agosto“. La Reggina di Mimmo Toscano, come riportato dalla nota del club, è rientrata in città ed osserverà tre giorni di riposo meritato dopo l’inizio della preparazione a ritmi davvero serrati. Chi non si fermerà in questi giorni sarà il ds Massimo Taibi, impegnato nella campagna di rafforzamento della rosa a disposizione del tecnico. La Reggina ha mandato un messaggio chiaro, quello di voler competere con le corazzate del girone C, dunque tenterà di completare la rosa con gli ultimi tasselli mancanti.

Per quanto concerne la corsia destra si continua a lavorare su Laverone, sarà probabilmente lui ad occupare la fascia, per buona pace di Garufo che con ogni probabilità non firmerà un contratto con il club amaranto. In dirittura d’arrivo la trattativa per De Francesco per quanto concerne la mediana, mentre sempre più intricata la querelle attaccante. Bendtner è sfumato definitivamente, sogno d’una notte di mezza estate per i tifosi amaranto, che rimarrà però tale. I “soliti” noti Evacuo e Litteri continuano ad essere in lizza per un posto in attacco, ma le sorprese sono dietro l’angolo con Taibi, pronto a sorprendere ancora ed a far nuovamente schizzare alle stelle l’entusiasmo della città. In questo scenario vanno posizionate anche alcune probabili uscite, sopratutto in mediana, con la rosa che andrà sfoltita dopo le recenti acquisizioni.