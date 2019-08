Passione, identità, tradizione. Sono questi tre requisiti alla base della nascita del club “PianAmaranto”, con sede in Taurianova alla Via Comandante Maddalena (a tal proposito, si ringrazia l’Associazione – Il cuore che sorride – per la disponibilità dei locali). La volontà dei componenti del direttivo è quella di creare un solido punto di riferimento del tifo amaranto che fà della Reggina una vera e propria fede, coinvolgendo anche tutti i tifosi dei paesi limitrofi. Presso la nostra sede è possibile assistere alle gare della nostra Reggina, sia in casa che in trasferta, nel difficile campionato di serie C, ormai, ai nastri di partenza. Inoltre, è intenzione del club di organizzare tutta una serie di attività correlate come cene solidali, eventi sportivi e molto altro ancora che verrà, volta per volta, comunicato su questa pagina e sugli altri canali social.

Per creare maggiore aggregazione è possibile già tesserarsi, sottoscrivendo il modulo di adesione ed allegato regolamento. Saremo presenti con un gazebo i giorni 9 e 10 in Piazza Italia a Taurianova e giorno 15 in Piazza S.Rocco a Cittanova. Per avere maggiori info di seguito i nostri contatti:

✔Instagram @PianAmaranto

✔Fb/clubpianamaranto

✔twitter @PianAmaranto

✔Telegram t.me/pianamaranto

📩 pianamaranto@gmail.com

Il club prevede un direttivo come di seguito:

Francesco Rossetti – Presidente

Domenico Barreca – VicePresidente

Antonio Grimaldi – Segretario

Domenico Salerno -ViceSegretario e Tesoriere

Salvatore Condello – Responsabile tesseramento

Pietro Nania

Antonio Spina – Ufficio Stampa