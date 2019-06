Reggina e Toscano, finalmente insieme Il tecnico reggino ha firmato un biennale

Di Antonio Spina

Le strade di Mimmo Toscano e la Reggina, da oggi, tornano ufficialmente ad intrecciarsi dopo ben 22 anni. Correva la lontana estate del 1997 e il tecnico calabrese lasciava la Reggina dopo esserne stato protagonista per quattro stagioni consecutive ed una promozione dalla B alla C. Toscano è stata sempre la prima scelta della società, un profilo che ha avuto sempre un qualcosa in più rispetto agli altri allenatori cercati dalla proprietà.

Al tecnico reggino viene chiesto di vincere e, per questo, il suo curriculum parla chiaro. Nel 2012 porta la Ternana in serie B con due giornate d’anticipo e nel 2015 conduce il Novara a conquistare la serie cadetta oltre la Supercoppa di Lega Pro. In entrambe le occasioni, Toscano ha centrato la promozione al primo colpo.

Toscano si lega al sodalizio amaranto firmando un contratto biennale e sarà presentato Martedì 25 Giugno alle ore 11 presso la sala stampa dello stadio “Granillo” di Reggio Calabria, che vedrà presenziare anche il Patròn Luca Gallo.