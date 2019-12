DI ANTONIO SPINA

Mister Mimmo Toscano può scartare sotto l’albero un regalo molto gradito. Si tratta di Manuel Sarao, attaccante proveniente dal Cesena. Determinante ai fini della positiva conclusione della trattativa l’incontro tra il procuratore del calciatore Giovanni Tateo ed il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi.L’ex Cesena firmerà un contratto fino al 2021 con automatico rinnovo in caso di promozione in serie B. Sarao si unirà alla sua nuova squadra alla ripresa degli allenamenti dopo Capodanno.

La società amaranto, dunque, si muove tempestivamente per rendere ancora più forte un organico per affrontare al meglio il girone di ritorno, in cui le avversarie cercheranno di rinforzarsi per ridurre, se possibile, il gap tecnico.