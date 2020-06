Reggina in B, Vecchio (Confindustria Reggio Calabria): “Grande successo e opportunità economica”

“A nome di Confindustria Reggio Calabria mi congratulo con la Reggina per il ritorno in serie B che premia la gestione imprenditoriale del presidente Luca Gallo e i grandi risultati operativi della società”. Lo afferma il presidente degli industriali reggini, Domenico Vecchio, dopo la decisione del consiglio federale della Figc che ha sancito la promozione tra i cadetti del club amaranto. “Un sentito ringraziamento alla squadra, in tutte le sue componenti, e all’allenatore Mimmo Toscano. Sono certo – prosegue Domenico Vecchio – che la promozione della Reggina non costituisca solo un momento di gratificazione sportiva ma anche un’opportunità di crescita economica, dal momento che il calcio rappresenta una componente importante dell’industria dell’entertainment, in grado di attivare un significativo indotto. Alla Reggina il più sentito in bocca al lupo e ‘ad maiora’ per il futuro”.

Reggina in B, Irto (Pd): “Soddisfazione per tutta la comunità cittadina”

“Nella storia di Reggio, il raggiungimento di grandi traguardi sportivi è coinciso con un risveglio dello spirito di comunità e dell’orgoglio di appartenenza alla città. Anche per questo esultiamo per la promozione in serie B della Reggina che suggella un campionato entusiasmante condotto dalla squadra guidata da mister Mimmo Toscano”. Lo afferma il consigliere regionale reggino Nicola Irto (Partito Democratico) che prosegue: “Dopo una fase buia per lo sport cittadino, il salto di categoria degli amaranto, preceduto di pochi giorni dall’altrettanto significativo ritorno della Viola nella serie B di basket, consente agli sportivi reggini di gioire per un traguardo a lungo desiderato e conquistato con merito al termine di una vera e propria cavalcata trionfale. È un peccato che il gusto di questi successi non possa essere assaporato fino in fondo a causa delle esigenze di distanziamento fisico dovute alla pandemia di Covid-19. Ciò non modifica però la soddisfazione per tutta la nostra comunità che adesso deve centrare nuovi e prestigiosi obiettivi, dentro e fuori dai terreni di gioco, con una costante attenzione all’universo dello sport dilettantistico che, più di quello professionistico, assolve a una preziosa e irrinunciabile funzione sociale”.

Nesci e Ripepi: “Congratulazioni Reggina: ritorni nel palcoscenico che meriti”

Anche se non di domenica, è bello poter festeggiare la promozione in serie B della Reggina dopo un percorso fantastico che l’ha vista protagonista in una cavalcata che resterà negli annali della categoria. Il Consiglio federale ha emesso il suo verdetto!

Complimenti dunque, al Presidente Gallo e al suo staff, in grado di raggiungere nel giro di poco più di un anno un traguardo per il quale l’intera città gli rende grazie.

Complimenti a Mister, squadra e staff per avere onorato i colori amaranto con sacrificio e professionalità. Un momento di gioia anche per i tifosi che con amore e passione hanno saputo sostenerla soprattutto nei momenti bui. Ma adesso Reggio torna a vivere momenti di entusiasmo grazie ad una società ambiziosa e coraggiosa. Ci aspetteranno adesso mesi ‘forsennati’ come da anni non succedeva in riva allo Stretto; dal mercato alla campagna abbonamenti, grazie alla Reggina tornerà una dolce frenesia che accompagnerà la nostra estate.

La promozione in B della Reggina, non rappresenta solo un fatto eccezionale dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista sociale ed economico, per questo pensiamo che in un momento di post-crisi come quello che stiamo attraversando, la squadra amaranto può tratteggiare un motivo di rilancio ed orgoglio per l’intera città.

SICLARI (FI): LA NOSTRA REGGINA 1914 È IN SERIE B

«Quando ho accolto a Reggio Calabria l’imprenditore Luca Gallo ho capito da subito che avrebbe aiutato la Reggina e la nostra città. Così è stato».

Il senatore reggino Marco Siclari festeggia insieme a tutta la città una promozione che rappresenta per Reggio Calabria un punto di ripartenza importante.

«Siamo pronti per la Serie A. Un plauso a tutto lo staff, ai calciatori ed un abbraccio ai tifosi ed i reggini che hanno giocato ogni partita mettendo il cuore e la fede amaranto. Ho appena sentito il Presidente felicissimo per la città in festa. Proprio per questo non posso che dire grazie a Luca che da imprenditore ha investito e creduto nelle potenzialità delle nostre città», ha concluso il senatore azzurro.