Di Antonio Spina

Sono state sufficienti poche ore per far impazzire i canali social della società Reggina 1914. Infatti, il club amaranto ha annunciato l’ultimo acquisto Gabriele Rolando e lo ha fatto in modo davvero particolare. La presentazione dell’esterno classe ’95, vista l’assonanza del suo cognome con quello del campione portoghese, ha sbizzarrito la fantasia del grafico della società amaranto. Il neo-acquisto viene immortalato con la posa propria di Cristiano Ronaldo, la sua esultanza tipica, il salto in giravolta e il suo “siiiuuuu”, divenuto un vero e proprio marchio di fabbrica.

Una trovata davvero geniale, che ha permesso all’account Instagram così come alla pagina Facebook ufficiale della Reggina, di registrare un’infinità di like e condivisioni, oltre ad una ribalta a livello nazionale ed internazionale, poiché la notizia è stata ripresa da molte altre testate giornalistiche.

Anche stavolta l’obiettivo di far schizzare alle stelle l’entusiasmo del popolo amaranto è riuscito nel migliore dei modi.