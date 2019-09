La Reggina con un perentorio 2 A 0 strapazza la Vibonese del patron Caffo. Gli undici di mister Toscano vanno in vantaggio nel primo tempo con un autorete di Malerba, chiudono il conto finale ad inizio del secondo tempo con il solito Corazza. La Reggina si conferma una squadra di prima grandezza ed inutile nasconderlo si candida per la vittoria finale del campionato di lega pro. Gli amaranto saranno attesi al giro di boa mercoledì e domenica prossima sui i campi di Terni con la ternana ed a Reggio Calabria con il Catania . Se Reginaldo e compagni faranno punti pesanti in queste due partite si accrediteranno come la squadra da battere in serie C ed il sogno serie B si può realizzare