Nei giorni scorsi, a seguito della richiesta promossa dall’ufficio tecnico del servizio idrico del comune di Reggio Calabria, si è svolta in Questura una riunione interforze per contrastare il fenomeno dei prelievi abusivi dell’acqua dalle condotte comunale. Le misure di contrasto, già avviate, consistono, essenzialmente, nell’effettuazione di mirati controlli per individuare allacci o derivazioni abusive destinate al fraudolento prelievo ed utilizzo d’acqua potabile nonché ad avversare l’impiego del vitale liquido per usi diversi dal consumo umano.

A distanza di qualche giorno dall’avvio degli interventi interforze coordinati dalla Questura, sono stati già individuati e denunciati penalmente alcuni trasgressori scoperti ad utilizzare l’acqua per l’irrigazione di coltivazioni.

Tali controlli, che proseguiranno per l’intero periodo estivo, s’inseriscono nel contesto delle azioni dirette a salvaguardare la disponibilità e la distribuzione dell’acqua potabile, destinata, prevalentemente, ad uso umano.