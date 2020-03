Bollettino del 12 marzo

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 29 soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 2 sono risultati positivi al primo tampone, ma si attende la conferma definitiva.

In totale, ad oggi, sono stati sottoposti a controllo CoViD-19 157 pazienti. I pazienti negativi sono stati 144, i casi positivi confermati sono 11, ai quali si aggiungono i 2 da confermare di oggi. I 4 pazienti ricoverati non necessitano di terapia intensiva.

Si ricorda e si raccomanda a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

Infine, si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa.