Presentazione dei candidati della lista “Io Resto in Calabria” stasera presso la sede di Reggio Calabria. L’evento, organizzato dal Movimento “10 idee per la Calabria”, ha visto la partecipazione di tanti cittadini desiderosi di conoscere i protagonisti scesi in campo con la lista di Pippo Callipo. I candidati, accolti dall’abbraccio della gente, hanno posto in evidenza le loro armi migliori: passione e competenza. Dentro le domande degli intervenuti e dentro le risposte, il desiderio non più celato di offrire a questa regione il giusto anelito di riscatto. <