Con ordinanza odierna il dirigente ad interim del settore ambiente nonché comandante della Polizia Locale, dott. Salvatore Zucco, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM dell’11 marzo scorso, ha disposto la chiusura della villa comunale e degli altri parchi cittadini recintati. Sul fronte dei controlli continua senza sosta l’azione della polizia locale di viale Aldo Moro che tra ieri e la.mattinata di oggi ha purtroppo riscontrato 13 violazioni con conseguente deferimento all’a.g..Nella giornata di oggi è stata anche sequestrata merce posta in vendita, alimentare e non alimentare. Si rammenta che la vendita in forma intinerante è vietata dal DPCM dell’11 marzo scorso. Due dei denunciati in data odierna sono cittadini extra comunitari uno dei quali è stato sottoposto anche ad identificazione foto dattiloscopica presso la questura.