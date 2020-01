La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria comunica che in data odierna, 10/1/2020, la diagnosi di “Sepsi Meningococcica” che ha causato il decesso della giovane M.A. è stata confermata dall’Istituto Superiore di Sanità di Roma che ha effettuato un ulteriore controllo su campioni biologici inviati dal laboratorio di Microbiologia del G.O.M..

I laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità hanno anche effettuato la caratterizzazione del Meningococco che è risultato appartenere al sierogruppo capsulare “B”.

Ancora una volta si coglie l’occasione per ricordare che un caso isolato di malattia meningococcica non impone alcun allarme per la comunità; le procedure vaccinali cui ricorrere, senza alcuna attuale urgenza e secondo quanto stabilito dai protocolli, sono la vera arma efficace contro le infezioni.