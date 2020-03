Misure di contenimento a Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà ha annunciato tramite un video messaggio di essere in procinto di firmare una nuova ordinanza comunale che inasprirà le misure di contenimento per far fronte all’emergenza Corona Virus.

Si procederà alla chiusura di piazze e parchi comunali, dell’intero water front da Bocale a Catona, e alla chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini.

Con un ulteriore provvedimento gli esercizi in cui si svolgono attività miste ( es.tabaccai) saranno autorizzati a svolgere esclusivamente le attività previste dal DPCM dell’11.03.2020, e avranno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in danaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto).

https://www.youtube.com/watch?v=Qc_10XLr78U&feature=youtu.be

