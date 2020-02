“Il Commissario ad acta per la Sanità della nostra Regione, Generale Cotticelli, ha ribadito che nessun centro dialisi privato possa sorgere nella nostra città e che le prestazioni per i pazienti nefropatici cronici debbano essere erogate dalle strutture pubbliche. Noi non intendiamo difendere il privato, ma il Generale Cotticelli ci dovrebbe spiegare come mai l’ASP reggina , nonostante gli impegni presi, non ha ancora realizzato il Centro Dialisi di cui era stata individuata anche a sede nei locali dell’ex ENPAS di via Placido Geraci”. È quanto dichiarano in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e consigliere comunale delegato alla sanità Valerio Misefari.

“A noi – prosegue la nota – non interessa chi deve erogare queste prestazioni, il pubblico o il privato, a noi interessa che cessi la diaspora dei nostri concittadini verso centri fuori città o di altre regioni, che, oltre al notevole disagio per i pazienti, comporta un aggravio di spesa per le già dissestate finanze dell’ASP”.

“Chiediamo, quindi, con forza che in tempi brevi venga realizzato il nuovo Centro Dialisi, senza indugi e senza palleggiamenti tra Commissari. I nostri pazienti hanno il diritto di essere curati nel posto dove risiedono e non è giusto che si aggiunga alla sofferenza della malattia anche il grave disagio di doversi spostare fuori città o fuori regione per poter godere di quel diritto alle cure sancito dalla nostra Costituzione”.