Così risponde il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà per la manifestazione contro il degrado che sta colpendo la città sulla questione raccolta differenziata.

“Io sono dalla parte dei cittadini stanchi che oggi si sono recati a Piazza Italia delusi per il sistema di raccolta differenziata cittadino.

Sono dalla loro parte perché io sono il sindaco di tutti e comprendo la stanchezza.

A questi cittadini dico che oggi non è in discussione il sistema che ha avuto i suoi punti di forza e di debolezza.

Oggi la discussione è su come andare avanti.

La città metropolitana ha la gestione degli impianti solo dal 2 gennaio. Ereditiamo 50 anni di assenza di programmazione regionale sui rifiuti. Non è una scusa, risolveremo anche questo. Ma serve tempo, la città tornerà alla normalità perché sono state individuate le soluzioni e ve ne accorgerete già dai prossimi giorni.

Tuttavia io uno striscione con scritto “città merdopolitana” non lo accetto e non mi piace.

La città è una grande famiglia, la famiglia in difficoltà si ama sempre, non diventa mai di merda, non è il fine di nessuno, non lo dovrebbe essere mai.”