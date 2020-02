La Polizia Locale di Reggio Calabria nella notte scorsa ha posto in essere un servizio straordinario di controllo della circolazione veicolare disposta dalla locale Questura nell’ambito del progetto focus ndrangheta. Nella fattispecie il dispositivo si è giovato di circa 15 unità ed è stato diretto dal Comandante e coordinato dall’istruttore Garofano. Si è operato con le seguenti dotazioni strumentali. Sette autoveicoli, precursori etilometrici, precursori salivari per ricerca di sostanze stupefacenti, etilometro e Targa System. Ha seguito le fasi dell’attività anche l’assessore Zimbalalatti. Rilevantissimi i risultati conseguiti. Cinque soggetti sono stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica, di cui due deferiti alla locale Procura della Repubblica. Sequestrati o sottoposti a fermo in totale n. 5 veicoli per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e trasporto su due ruote vuetato. Ritirate in totale quattro patenti. Contestati complessivamente 3O verbali al codice della strada di cui 4 per art. 126 (validità patente di guida) nove per mancata revisione obbligatoria e due per mancata copertura assicurativa. 162i veicoli controllati; n. 75 automobilisti sottoposti a pre-test alcolimetrico; n. tre automobilisti sottoposti a controllo di drug test.