Il consigliere Delegato allo Sport ed al Turismo del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella commenta favorevolmente il passaggio di categoria della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B:

“Desidero fare un plauso alla Pallacanestro Viola, al Presidente Laganà, agli appassionati dirigenti ed al Supporters Trust per questo importante passo gestionale”.

Nei giorni appena trascorsi, la squadra di basket nero-arancio ha acquisito il titolo sportivo della Soresina Gilbertina permettendo alla città di Reggio Calabria di far ritorno, ad un anno di distanza in un campionato nazionale.

“Il salto di categoria in Serie B è stato rincorso sul campo e non è stato ottenuto a causa dello stop dei campionati dovuto alla pandemia.

Oggi, grazie ai sacrifici ed alla volontà della società reggina, questo importante passo è realtà.

Stiamo parlando di un passaggio cercato e voluto con passione da una società che, sul campo, grazie ad una squadra costruita per primeggiare aveva vinto ben quindici partite consecutivamente.

L’accesso al campionato di Serie B rappresenta per Reggio Calabria un ottimo punto di partenza per ricreare le basi che possano consentire il ritorno nel grande basket del mito nero-arancio ricordando le gesta del passato, stimolo per far bene e scrigno di una favola meravigliosa che la nostra città custodisce con memoria e tradizione.

Desidero complimentarmi con i giocatori e lo staff tecnico della Pallacanestro Viola – ha evidenziato Latella – per il meraviglioso percorso sportivo, ma allo stesso tempo, sottolineo e mi complimento per la bontà delle iniziative di coinvolgimento del Supporters Trust, operazioni legate con un positivo filo conduttore alla società Pallacanestro Viola.

E’ indubbio che queste realtà hanno ridato dignità al mondo nero-arancio.

Il motore pulsante della Reggio sportiva è In attesa di ottime notizie in arrivo da altri sport, pronti per portare in alto il nome della nostra città su tutto il territorio nazionale”.