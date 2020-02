Uno dei ragazzi coinvolti in un incidente stradate di questa notte all’altezza di San Leo nella zona sud di Reggio Calabria, è in condizioni critiche.

Dalle prime ricostruzioni sembra che i due giovani, a bordo di un’autovettura sulla SS 106, non si sono fermati all’alt di una pattuglia di carabinieri. Da lì è nato un inseguimento tra i militari e i giovani e dopo diversi metri l’autovettura a sbattere contro un palo dell’illuminazione e il giovane seduto nel lato passeggero è sbalzato via dall’abitacolo riportando traumi molto gravi.

Sul posto, oltre ai militari che stavano effettuando l’inseguimento, è giunto il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi. Il conducente del mezzo è rimasto praticamente illeso, mentre l’attenzione si è concentrata subito sul ragazzo che presentava una situazione molto seria. Dopo i primi soccorsi, è stato trasportato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove ora si trova ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno utilizzato dei fari per illuminare la zona.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte delle forze di polizia per ricostruire le ragioni per le quali i due giovani non si siano fermati all’alt dei carabinieri.