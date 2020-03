Riceviamo e pubblichiamo

Il gruppo consiliare di Italia Viva di RC, in questo momento di estrema difficoltà della città, esprime innanzitutto profonda gratitudine agli operatori: medici, infermieri, Oss e volontari del Grande Ospedale Metropolitano e dell’ASP di Rc che con immenso spirito di solerzia, di abnegazione e responsabilità, stanno quotidianamente affrontando la terribile emergenza Covid-19.

In queste ore difficili, di sfida, che stanno impegnando il nostro paese e la nostra amata Reggio, Italia Viva si rende disponibile come già dimostrato nei giorni scorsi in sede di Consiglio Metropolitano, ad aprire dei tavoli di confronto con l’amministrazione comunale e metropolitana, con l’intento di individuare nuove strategie e idee atte a determinare soluzioni condivise e risolutive.

Tra le tante problematiche su cui intervenire, sottolineiamo principalmente la grave situazione che sta investendo il nostro già fragile tessuto economico e produttivo.

Purtroppo, il decreto governativo “Cura Italia” non tiene nella giusta considerazione il sud e la Calabria. Infatti, nel provvedimento non si da giusto risalto alle difficoltà che vivono già atavicamente i comuni del sud italia e che sono ancor più aggravate oggi in considerazione dell’emergenza Covid-19.

Per questo, sarebbe opportuno chiedere con rinnovato impegno al governo, di stanziare fondi che possano aiutare i comuni ed in particolar modo la città metropolitana di RC, rivolgiamo questo appello anche al Sindaco di Reggio Calabria affinché si faccia anche lui dall’alto della sua carica portavoce di questa fondamentale richiesta.

Infine, rivolgiamo un accorato appello ai nostri concittadini, vi chiediamo in queste ore di difficoltà di mantenere il più possibile un atteggiamento riguardato e rispettoso del prossimo, vi chiediamo di rimanere chiusi in casa in attesa che il peggio passi.

Auspichiamo che vi sia un controllo capillare del territorio per evitare che nostri concittadini imprudenti mettano a repentaglio e procurino ulteriori danni alla salute della nostra comunità. Questa è anche una battaglia culturale, perché noi Reggini noi Italiani non accettiamo l’immagine del premier inglese Boris Johnson che invita: “ad abituarsi a perdere i vostri cari” questa considerazione nega la nostra stessa civiltà.

La nostra nazione, la nostra società si è fatta sempre carico dei propri vecchi non lasciandoli morire, i nostri anziani hanno combattuto guerre per darci un futuro migliore, per questo chiediamo di rinunciare a piccole abitudini per evitare che a morire siano in troppi.

Ed in questo senso, va anche un plauso al Sindaco della città che con le ultime disposizioni ha tracciato una serie di nuove regole che riteniamo importanti ed utili per la salvaguardia della nostra salute pubblica.

Italia Viva sarà costantemente impegnata nella risoluzione delle problematiche che attanagliano la nostra città, ringraziamo in particolar modo tutti i nostri sostenitori e tutti i cittadini che ogni giorno ci danno la forza per continuare nel nostro impegno politico.

Gruppo Italia Viva al comune di Rc

Paolo Brunetti

Giovanni Latella

Antonino Nocera