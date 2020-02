Negli ultimi due giorni la Polizia Locale di Reggio Calabria ha posto in essere una serie di attività di controllo nelle specifiche materie di competenza. In particolare nell’ambito di un pervasivo controllo del quartiere Santa Caterina, coordinato dagli istruttori Giordano e Garofano, sono state sequestrate 14 veicoli perché privi di copertura assicurativa, ed elevati in totale oltre 90 verbali al codice della strada per varie infrazioni. Il quartiere è stato controllato massivamente per tutta la mattinata, e sono stati ispezionati esercizi commerciali e pubblici. In detto ambito sono stati elevati nove verbali per violazioni varie e sequestrata un’ingente quantita di rotoli asciugamano venduti senza le prescritte autorizzazioni. Sempre nell’ambito del predetto dispositivo di controllo è stato sequestrato un manufatto abusivo e denunciato un soggetto per violazioni alle normative edilizie. Nella giornata di oggi invece sul Corso Garibaldi sono stati sequestrati oltre 2100 pezzi di merce posta in vendita abusivamente da due soggetti che all’arrivo del personale di sono dati a precipitosa fuga. La merce, in gran parte costituita da accessori per telefonini e bigiotteria non presentava alcun requisito di conformità agli standard di sicurezza comunitari, e pertanto è risultata potenzialmente pericolosa anche perché molti pezzi erano destinati a venire in contatto con la pelle umana.