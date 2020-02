In questi giorni siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie. Stiamo seguendo con molta attenzione l’evolversi della situazione, pronti a fronteggiare immediatamente eventuali emergenze che dovessero verificarsi sul nostro territorio.

Esprimiamo la nostra solidarietà alle comunità colpite dal Coronavirus. A coloro che in queste ore hanno perso un familiare o un amico giunga la vicinanza di tutta la comunità reggina.

In questa fase è essenziale che tutti i cittadini collaborino e che le istituzioni facciano squadra per favorire una corretta informazione, evitare inutili allarmismi e diffondere alcuni suggerimenti utili che ognuno di noi dovrebbe seguire. A tal proposito ribadisco l’importanza di attenersi ai comportamenti suggeriti dal Ministero della Salute, utili a prevenire il diffondersi del contagio.

Inoltre è importante che tutti i nostri concittadini che stanno rientrando in queste ore dalle regioni del Nord Italia comunichino alle autorità sanitarie locali il loro rientro, in modo da valutare, anche in assenza di sintomi, misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio.

Adesso più che mai c’è bisogno della collaborazione attiva di tutti. Ognuno di noi, personalmente, attraverso i propri comportamenti, può contribuire a superare questa emergenza.