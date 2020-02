Carlo Alberto Restuccia non ce l’ha fatta. Il giovane, in coma irreversibile in seguito all’incidente stradale avvenuto all’altezza di San Leo lunedì scorso, è morto oggi al Grande Ospedale Metropolitano dove era ricoverato. Secondo quanto ricostruito, due giovani, che erano a bordo di un’autovettura sulla statale 106, non si sono fermati all’alt intimato da una pattuglia dei carabinieri.

Ne è nato un inseguimento fra i militari e i due giovani a bordo dell’auto. La vettura, dopo diversi metri, è andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione e Restuccia, seduto sul sedile passeggero, è volato via riportando traumi gravissimi. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.