Il leader della Lega, Matteo Salvini, nella conferenza stampa tenuta stamane a Reggio Calabria ci ha indicato con tutta la sua autorevolezza la strada da seguire per le prossime elezioni comunali delle città capoluogo. “Lavoreremo – ha detto Salvini – per unire il centrodestra, consigliando di essere compatti e innovativi. A Crotone come a Reggio – ha precisato Salvini – ci presenteremo con il simbolo della Lega”. Ringrazio il nostro leader per la continua attenzione che dedica alla Calabria. Forti dei suoi autorevoli stimoli, assieme ai colleghi della segreteria provinciale Lega Crotone ci metteremo subito al lavoro per applicare al meglio le sue indicazioni. Conteremo ovviamente sul prezioso e costante supporto del segretario regionale, Cristian Invernizzi.