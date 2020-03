A seguito di specifiche istanze di alcuni cittadini e previa attività di ricognizione preliminare, nella giornata di oggi la polizia locale di Reggio Calabria, ha avviato una massiva attività di controllo a Pellaro. All’esito delle operazioni sono stati verbalizzati e sequestrati venti veicoli per mancata copertura assicurativa; la maggior parte dei quali sono risultati privi della prescritta revisione. Ispezionati dieci esercizi pubblici di cui 6 sanzionati per occupazione abusiva del suolo frontistante l’attività commerciale. Nell’ambito dei predetti servizi è stata altresì sequestrata, in due distinte operazioni di polizia commerciale, merce alimentare per oltre un quintale complessivo. La stessa, atteso l’ottimo stato di conservazione, è stata donata in beneficenza previa confisca del dirigente competente. Le attività sono state coordinate dagli istruttori Garofano e Gatto.

Comminate in totale oltre 30 verbali al codice della strada.