Nell’ambito del piano interforze in oggetto indicato, disposto dalla Questura cittadina, nella giornata di oggi, la Polizia Locale ha posto in essere una serie di attività finalizzate al controllo di due aree commerciali su area pubblica. All’esito degli stessi, sono stati sequestrati oltre 18 quintali di frutta e verdura posta in vendita abusivamente. Sono state comminate infrazioni per oltre 8.000 euro totali ad altrettanti ambulanti non in regola con le autorizzazioni. La merce sequestrata, considerato l’ottimo stato di conservazione, previa ordinanza del dirigente comunale competente, è stata donata in beneficienza a varie associazioni Onlus.

Nell’ambito dei medesimi servizi è stato sequestrato un veicolo furgonato perché privo di copertura assicurativa. Le attività di oggi, seguono quelle della giornata di ieri, messe a segno sempre dal servizio operativo di viale Aldo Moro; il sequestro di un manufatto abusivo ed il deferimento del titolare alla locale Procura della Repubblica, nonché il sequestro, sul corso Garibaldi di merce venduta abusivamente, circa 250 pezzi (quasi tutti cover e cavi per telefonini) di provenienza non certificata.

Le attività di polizia commerciale continueranno a tutela della salute del consumatore e della libera concorrenza.