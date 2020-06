Reggio Calabria, sorpresi a fare sesso vicino a un lido comunale

Polizia Locale. Controlli sul lungomare:

sorpresi due ragazzi a fare sesso in spiaggia.

Una pattuglia motomontata della polizia locale, nella mattinata di oggi, ha sorpreso due ragazzi poco più che ventenni intenti a fare sesso in spiaggia. Nel mentre gli agenti transitavano sulla passeggiata del lungomare Falcomatà, si avvedevano di alcuni astanti, alquanto agitati. Avvicinatosi, avevano modo di accertare visivamente che sulla spiaggia sottostante, a pochi metri dal lido comunale, due ragazzi nudi stavano consumando degli atti sessuali incuranti della presenza di numerose persone a passeggio e di alcuni bagnanti; anche minori. La passeggiata, anche a seguito della chiusura al transito veicolare del lungomare, era gremita di persone. Gli operatori immediatamente intervenuti provvedevano a fare ricomporre gli amanti ed all’dentificazione dei due giovani uomini ( di 22 e 23 anni residenti rispettivamente a Reggio Calabria ed a Palmi). Con il supporto di autopattuglia i soggetti venivano accompagnati presso il Comando di viale A. Moro. Ivi, dopo le formalità di rito, venivano denunciati a piede libero per atti osceni in luogo pubblico aggravati.