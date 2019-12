«E’ incredibile il modo con il quale viene amministrata questa Città. Con i lavori di realizzazione della rotatoria all’inizio del Viale Europa e dello spartitraffico, si stanno sfiorando le comiche. Intanto non si capisce come si possa impiegare tutto questo tempo, almeno 4 mesi, per dei lavori di semplice gestione. In secondo luogo, oltre ai rallentamenti e alla congestione del traffico conseguenti ai lavori in corso, adesso si sono create delle voragini in cui le macchine dei cittadini finiscono inevitabilmente riportando danni più o meno gravi».

A sostenerlo è il delegato per l’Udc della Provincia di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti che critica ancora una volta l’operato dell’Amministrazione della Comune di Reggio Calabria.

«I cittadini del popoloso quartiere della Città – dice ancora Occhipinti – sono arrivati al limite della sopportazione, mentre i proprietari di attività commerciali sono messi in difficoltà dalle difficoltà di svolta lungo il Viale Europa che fanno desistere tantissimi clienti dal visitare i loro negozi».

«Il tutto nella totale indifferenza dell’Amministrazione comunale – prosegue Riccardo Occhipinti – che prosegue a fare finta di niente e a millantare presunti risultati raggiunti. La realtà è che con l’acqua razionata in tantissime abitazioni e le strade totalmente dissestate saranno feste natalizie amare anche per chi tornerà a Reggio Calabria per passarle in famiglia».