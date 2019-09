di Fameli Foti Rosa

Conclusa la Coppa Primavela a Reggio Calabria, presso il lido Pubblico, dove ha visto sfrecciare dal 1 al 4 settembre 2019, veri piccoli professionisti esperti di mare, tutti ansiosi di mettersi in competizione via mare. Armati al polso di apparecchiature di alta tecnologia, vestiti antivento e destrezza, sono partiti e scesi in acqua alle ore 10.30 di ieri, mercoledì 4 settembre 2019. Uno spettacolo unico in Calabria, tantissime vele preparate dagli stessi ragazzi seguiti dal tutor Marcello Turchi, responsabile della Federazione Italiana Vela che ha seguito i gruppi meeting durante tutti i quattro giorni di manifestazione.

Giornata conclusiva, con a seguire premiazione ufficiale in spiaggia. Bellissima 34esima edizione della Coppa Primavela a Reggio Calabria, con partnership Kinder+sport, con giochi e attività per mare e terra. Un vento tiepido da Nord ha permesso lo svolgimento della regata con partenza delle ultime prove O’Pen Bic e dei Techno 293 entro il tempo limite delle ore 15.30. Purtroppo non tutte le regate in programma si sono potute disputare, sia per gl”optimist, o’pen bic e per i Techno 293 , in tutto 9 prove disputate da questi piccoli talenti di mare.

Il presidente della FIV Francesco Ettore ha consegnato i diplomi ai 45 bambi che hanno partecipato alla seconda edizione del Meeting Nazionale delle Scuole Vela, per i velisti in età pre-agonistica. Poi la premiazione coppa Primavela, con la presenza del Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, Carlo Colella, Presidente del Circolo Velico Reggio e Paola Passamani Presidente del Comitato Organizzatore. Inoltre sono stati consegnati 2 premi FairPlay a Martina Fragiacomo (SV Barcola e Grignano) e a Mathias Bortolotti (CS Torbole) per essersi comportati con sportività. Consegnato il Trofeo perpetuo dedicato a Lorenzo Cecchi, dalle mani della madre Donatella al più piccolo atleta della classe Techno 293, Daniel Kreiter (Kalterer Sportverein Windsurfing). Conclusa la 34esima edizione della Coppa Primavela, quella dedicata ai più piccoli, i talenti della Vela di domani.

I Campionati Italiani giovanili in doppio dedicati a 420, RS Feva, il catamarano Hobie Cat 16 Spi, l’acrobatico doppio 29er, L’Equipe EV e i Campionati Italiani delle classi 555 FIV e Hobie Dragoon, poi la Coppa del Presidente FIV riservata agli equipaggi Under 12 della classe L’Equipe e Under 11 della classe RS Fevaa, si terranno tra giovedì 5 a lunedì 9 settembre a Bari. LaLcerimonia d’apertura prevista per giovedì 5 settembre 2019,al Circolo della Vela Bari, alle ore 18.30. Per classifiche e tesseramenti sito www.federvela.it.

Questi i vincitori:

OPTIMIST – COPPA PRIMAVELA

1 – Mattia Benamati (FV Malcesine)

2 – Niccolò Maria Sparagna (LNI Scauri)

3 – Damiano Livoti (CN NIC)

OPTIMIST – COPPA CADETTI

1 – Francesco Tesser (Società Triestina Vela)

2 – Tomaso Picotti (FV Peschiera)

3 – Sofia Bommartini (FV Malcesine)

OPTIMIST – COPPA DEL PRESIDENTE

1 – Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestino)

2 – Davide Cosseddu (YC Olbia)

3 – Emilia Salvatore (FV Desenzano)

O’PEN BIC – COPPA DEL PRESIDENTE

1 – Elias Nonnis (LNI Villasimius)

2 – Riccardo Michelotti (CV Arco)

3 – Giorgio Salvemini (LNI Taranto)

O’PEN BIC – CAMPIONATO ITALIANO

1 – Manuel De Felice (CN Monte Procida)

2 – Matteo Lubrano Lavadera (LNI Procida)

3 – Filippo Michelotti (CV Arco)

TECHNO 293 – COPPA DEL PRESIDENTE

1 – Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia)

2 – Enrico Pintor (CV Windsurfing Club Cagliari)

3 – Martin Codiglia Vidach (Windsurfing Marina Julia)

TECHNO 293 – COPPA PRIMAVELA

1 – Mathias Bortolotti (CS Torbole)

2 – Pierluigi Caproni (CV Windurfing Club Cagliari)

3 – Lorenzo Maroadi (FV Malcesine)