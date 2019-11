Grande paura stanotte a Reggio Calabria. una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 01:40 per un incendio di natura accidentale, innescato da un corto circuito, in una macelleria di via Santa Lucia al Torrente.

Sul posto sono intervenuti un’autobotte dei Vigili del Fuoco e gli equipaggi di 3 volanti della Polizia, per mettere in sicurezza la zona e procedere ad eventuali evacuazioni delle unità abitative. Durante le attività praticate dai Vigili del Fuoco per estinguere l’incendio che si stava propagando all’interno del locale, si è verificata una deflagrazione, che ha investito sia gli stessi Vigili del Fuoco che i 6 operatori delle Volanti. Hanno riportato tutti ustioni e contusioni, più e meno gravi in base alla vicinanza alla saracinesca, ma nessuno è in pericolo di vita, e non vi sono feriti tra i residenti. I 4 Vigili del Fuoco colpiti in modo più grave dall’esplosione, sono stati trasportati in Ospedale ma curati e già dimesso. Oggi alle 12 il Prefetto incontrerà i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia feriti ieri notte, accogliendoli in Prefettura per omaggiarli.

“Intendo esprimere la mia personale vicinanza, anche a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità reggina, ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polizia di Stato rimasti coinvolti questa notte nell’esplosione avvenuta in un locale commerciale in via Santa Lucia“. Lo dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando l’episodio avvenuto in nottata nel quartiere di Sant’Antonio, a ridosso del centro cittadino, durante il quale sono rimasti feriti cinque uomini dei Vigili del Fuoco e due Agenti della Questura di Reggio Calabria. “Episodi come questo – ha aggiunto il sindaco – ci danno la chiara dimensione degli enormi rischi e dei tanti pericoli cui sono esposti questi ragazzi che lavorano quotidianamente per la nostra sicurezza. A loro esprimiamo un pensiero di profonda gratitudine per l’impegno, la passione e la professionalità con i quali svolgono ogni giorno il loro

lavoro”.

Il presidente Irto: “Grati a vigili e agenti feriti”

“A nome mio e dell’intero Consiglio regionale della Calabria esprimo la profonda gratitudine e l’augurio di una pronta guarigione ai vigili del fuoco e ai poliziotti rimasti feriti nell’esplosione avvenuta durante l’incendio di una macelleria di Reggio”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea legislativa calabrese, Nicola Irto, che aggiunge: “Sono vicino alle famiglie dei vigili e degli agenti che, nell’adempimento del dovere, hanno rischiato la vita. Siamo tutti ancora scossi e col cuore a lutto per la tragica morte di Nino Candido, vigile ed eroe reggino, avvenuta poche settimane fa nell’esplosione della cascina di Quargnento. Questo nuovo episodio ridesta quel dolore immane. Ci sono donne e uomini coraggiosi che lavorano spesso in condizioni di estremo pericolo. A ciascuno di loro – conclude Irto – va il nostro grazie, di vero cuore, per quanto fanno ogni giorno per garantirci sicurezza e libertà”.