Intervento di diverse pattuglie della Polizia a Reggio Calabria, sul lungomare, durante i festeggiamenti in onore della Madonna, per sedare una rissa esplosa all’interno di una pizzeria nei pressi della ruota panoramica e del villaggio di Scirubetta. Gli agenti hanno fermato diverse persone, portandole in Questura. Il fatto, secondo le prime sommarie informazioni, sarebbe iniziato in virtù della presenza di un cane di persone presenti all’interno dell’attività che “disturbava” i bambini di un tavolo. La rissa ha mobilitato una grande folla di curiosi, accorsi sul posto dai dintorni in una serata di grande frequentazione nel centro storico in attesa dei fuochi d’artificio, per capire cosa stesse succedendo.