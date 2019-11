“Il Paese vive una fase delicata della propria vita democratica, in cui la personalizzazione del dibattito politico schiaccia idee e programmi. Ciò vale in modo particolare in Calabria, una regione che ha, invece, un estremo bisogno di costruire una propria identità e di definire un progetto per il futuro. Spinto da tali motivazioni, da anni coordino un gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di alimentare dibattiti e formulare proposte finalizzate a rimuovere gli ostacoli che limitano lo sviluppo regionale”. Lo afferma, in una dichiarazione, Francesco Aiello, ordinario di Politica economica dell’Università della Calabria, di cui nei giorni scorsi si é parlato come possibile candidato del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Calabria. “Da qualche giorno – aggiunge Aiello – sto ricevendo sollecitazioni da giornalisti, colleghi e cittadini che chiedono di esprimermi sulle informazioni apparse sulla stampa nazionale e regionale relative a una mia possibile candidatura in qualità di presidente della Regione Calabria. A tale proposito, confermo che il mio profilo è oggetto di valutazione da parte di diversi parlamentari del Movimento 5 stelle. Tuttavia, non avendo ancora ricevuto alcuna investitura ufficiale, mi sembra prematuro rilasciare dichiarazioni di merito rispetto ad un eventuale coinvolgimento. Indipendentemente da ogni valutazione interna a partiti e movimenti, rimane vivo il mio impegno nella direzione di mantenere alta la qualità del dibattito sul futuro della Calabria”.