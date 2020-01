C’è attesa in Calabria per l’iniziativa annunciata dalla Commissione parlamentare antimafia sugli “impresentabili” alle prossime elezioni regionali.

Giovedì 23 gennaio, alle ore 12, infatti, il presidente dell’organo, Nicola Morra, farà una serie di comunicazioni in merito alle verifiche compiute dalla Commissione in materia di formazione delle liste elettorali nelle Regioni Calabria ed Emilia Romagna, dove si voterà domenica prossima.

La notizia, a pochi giorni dal voto, potrebbe far presagire importanti rivelazioni su alcuni candidati, ma al momento non è trapelato nulla sul contenuto delle verifiche.