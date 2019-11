Si è svolta nella tarda mattinata di venerdì 22 novembre l’annunciata riunione operativa tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e i coordinatori della campagna elettorale dei pentastellati per le Regionali della Calabria, il deputato Paolo Parentela, e dell’Emilia Romagna, il consigliere regionale Andrea Bertani e il senatore Gabriele Lanzi. In una nota ne dà notizia lo stesso Parentela. «In sinergia abbiamo concordato – riassume il deputato – le linee principali della nostra campagna elettorale: presenza del Movimento con liste civiche collegate e nessuna alleanza con il Partito democratico. Dopo l’esito del voto sulla piattaforma Rousseau, riteniamo che sia indispensabile e doveroso impegnarci al massimo per rispettare la volontà degli iscritti e per costruire con gli attivisti e con chiunque intenda collaborare un programma innovativo a partire dai nostri temi caratterizzanti. A tal riguardo – assicura il parlamentare – compiremo ogni sforzo per presentare candidati di alto profilo e comprovata competenza, persone pulite e motivate che sappiano intercettare la fiducia degli elettori e poi portarne avanti le istanze, intanto di rinnovamento concreto».