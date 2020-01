«Sul sito del candidato governatore Carlo Tansi mancano, come sul portale della Regione Calabria, i curricula e i certificati penali dei candidati delle proprie liste, la cui pubblicazione è per legge obbligatoria entro quattordici giorni dalla data delle elezioni». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, coordinatore della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le Regionali della Calabria. «Tansi, che sta basando la propria campagna elettorale sui temi della legalità e della trasparenza, dimostri – incalza Parentela – di aver rispettato l’obbligo di pubblicare per tempo le riferite informazioni. Si tratta di un adempimento ineludibile, richiesto sotto elezioni dalla legge Spazzacorrotti, che noi 5 Stelle abbiamo introdotto in coerenza con i nostri princìpi. In caso di violazione del predetto obbligo è prevista una sanzione amministrativa che va da 12mila a 120mila euro».